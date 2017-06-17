لا يكُفّ الداعية الأردني المجنس إماراتيًا “”، والمُطبّل لـ”” كما يُطلق عليه نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعيّ عن مهاجمة دولة ، والإساءة لها، وهو الذي يقول عنه نفسه “داعية الى الله”!!.

 

وفي آخر حلقات بث السموم التي يقوم المدعو “وسيم يوسف”، بنشرها، كتب تغريدةً له على “” اعتبر فيها أن “كل من يتعاطف مع #سياسة_قطر فهو خائن ..”!

 

وكعادتهم، لم يترك نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعيّ، تغريدةَ “الداعية” المجنّس إمراتياً، تمرّ مرّ الكرام، فردّوا عليه، وأفحموه بتعليقاتهم، وهنا جئنا لكم بأبرز تلك الردود:

وكان “وسيم يوسف” اعتبر أنّ “كل من يعترض على قرار ولاة الأمر في بحجة الحياد، لأمن وطنك و لولاة أمرك”، مدعياً أن “أمن الوطن ليس فيه محايد إما مع أو ضد”.

 

وقال “يوسف” إنّ “قرار حكيم من ولاة أمرنا حفظهم الله .. حماية لنا و لأوطاننا من خندق المتطرفين واعلامه حتى تعود #قطر لرشدها بإذن الله”.

 

 

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