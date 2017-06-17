لا يكُفّ الداعية الأردني المجنس إماراتيًا “وسيم يوسف”، والمُطبّل لـ”عيال زايد” كما يُطلق عليه نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعيّ عن مهاجمة دولة قطر، والإساءة لها، وهو الذي يقول عنه نفسه “داعية الى الله”!!.

وفي آخر حلقات بث السموم التي يقوم المدعو “وسيم يوسف”، بنشرها، كتب تغريدةً له على “تويتر” اعتبر فيها أن “كل من يتعاطف مع #سياسة_قطر فهو خائن ..”!

كل من يتعاطف مع #سياسة_قطر فهو خائن .. — وسيم يوسف (@waseem_yousef) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وكعادتهم، لم يترك نشطاءُ مواقع التواصل الاجتماعيّ، تغريدةَ “الداعية” المجنّس إمراتياً، تمرّ مرّ الكرام، فردّوا عليه، وأفحموه بتعليقاتهم، وهنا جئنا لكم بأبرز تلك الردود:

انا أكبر خائن في التاريخ اذا — okba alramma عقبة (@okbaalramma) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

سؤال :والمتعاطف مع السياسة الإسرائيلية؟؟؟ — Brahim soudani (@Brahim_soudani) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

كل من يتعاطف مع قطر فهو #عاقل ولله الحمد وعقله للحين في راسه 👌 — جواهــــر💎 (@jwaher97__) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

ويا شيخ لاعاد تفرق بين قطر وشعب قطر وحكومة قطر وسياسة قطر ووو , احنا وقطر واحد — جواهــــر💎 (@jwaher97__) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

ياشيخنا يالحبيب شوف لنا شغلة معاك

تعبنا من التجاره

انت جالس تكذب على المساكين وتأخذ فلوس من الحكام

شغلنا معاك لاتكون اناني😂 — صالح القرني (@x0k0x) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

الخائن هو الكلب الذي ينبح فقط لمنحه جنسية فينافق ملاكه الجدد عسى ولعل زادو له من الدراهم قليه — ‏ لحن الخلود (@HameedQatar) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

لعنة الله عليك وعلى من رزك ،فأنت كبير الخونه لقد خُنت دينك وبلادك،صدقني ياحفيد شحاته بينك وبين نفسك تقول 🤔والله الناس ذول عارفين حقيقتي — Um Nawaf (@umnawaff_) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

سوف أقف امام ربي في يوم العرض واشكوه منك .. كن شريف ولا تكن عبد الدرهم والملوك .. الله قادر على ان ينتقم منك عاجلاً غيراجل . — اميره بهدوئي 🕊 (@G_Qatar00974) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

انت لايحق لك التكلم عن الخيانة

لانك انت من خُنت الله ورسوله والاسلام ووقفت مع الطواغيت .

قاتلكم الله يامشايخ الطواغيت يامن بعتم دينكم بالمال — محمد الجميل (@MohammedGamee17) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

على قطر كثرة سكاكينكم وعلى إسرائيل كثرة الورود

حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ومن أيدكم — Shadow Night Thanks (@MuradaNight) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

احنا خائنين نريد نكون خائنين نحب قطر وشعب قطر وحكومه قطر وتميم بن حمد تاج ع الرؤؤس فهمت خليك من كلام السياسه ما ينفعك وما تخون الناس — احب قطر❤ (@rooz770) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وكان “وسيم يوسف” اعتبر أنّ “كل من يعترض على قرار ولاة الأمر في قطع العلاقات مع قطر بحجة الحياد، خيانة لأمن وطنك و لولاة أمرك”، مدعياً أن “أمن الوطن ليس فيه محايد إما مع أو ضد”.

وقال “يوسف” إنّ “قرار حكيم من ولاة أمرنا حفظهم الله .. حماية لنا و لأوطاننا من خندق المتطرفين واعلامه حتى تعود #قطر لرشدها بإذن الله”.

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