أعربت الجماهير التونسية لكرة القدم عن تضامنها مع ضد الحصار التي تتعرض له من قبل دول رباعية المقاطعة.

 

ورفعت الجماهير التونسية خلا حضورها المباراة النهائية لكأس يافطة ضخمة كتب عليها ” كرهناكم يا حكام! تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام”.

 

يشار إلى أن   قد توج بلقب الثاني عشر في تاريخه بعد فوزه بملعب رادس في الدور النهائي للكاس على ببنقردان بنتيجة هدف لصفر،وسجل صابر خليفة الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية.

 

وكانت مصادر قد أكدت بأن تونس رفضت الرضوخ للضغوط لتقوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

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