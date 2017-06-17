أعربت الجماهير التونسية لكرة القدم عن تضامنها مع قطر ضد الحصار التي تتعرض له من قبل دول رباعية المقاطعة.

ورفعت الجماهير التونسية خلا حضورها المباراة النهائية لكأس تونس يافطة ضخمة كتب عليها ” كرهناكم يا حكام! تحاصرون قطر وإسرائيل في سلام”.

يشار إلى أن النادي الافريقي قد توج بلقب كأس تونس لكرة القدم الثاني عشر في تاريخه بعد فوزه بملعب رادس في الدور النهائي للكاس على الاتحاد الرياضي ببنقردان بنتيجة هدف لصفر،وسجل صابر خليفة الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية.

وكانت مصادر قد أكدت بأن تونس رفضت الرضوخ للضغوط السعودية لتقوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

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