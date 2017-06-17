تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي تسجيلا لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي “الساعدي”, كشف فيه عن دور محمد بن زايد في شراء الذمم بالمال الاماراتي لإشعال الوطن العربي والتخطيط لإحداث فوضى في كلاً من تونس وليبيا بدايات ثورات الربيع العربي لإخمادها.

وكشف التسجيل الذي اعاد الناشطون نشره والذي يعود تاريخه إلى العام 2014 حسب ما تابعت “وطن” على موقع اليوتيوب, اعترافات للساعدي أمام أحد الضباط داخل معتقله, مشيرا إلى أن الامارات وخاصة أبو ظبي هي الرأس المدبر للأزمة الليبية.

وأضاف الساعدي انه كان على اتصال بـ”ضاحي خلفان” نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد, مشيراً إلى أن خلفان ومساعده قد أبلغاه ان الإمارات ستتفرغ لليبيا بعد الانتهاء من تونس، وأنها منشغلة بالأوضاع في تونس الآن (يقصد فترة اسقاط حكومة النهضة).

وتابع ” قالوا لي نحن الان نريد ان تخلص على تونس ثم نأتي لكم”.

وأوضح أن الاماراتيين رفضوا ان يوفروا له حق اللجوء السياسي, في الوقت ذاته وفروا اللجوء إلى محمد اسماعيل “رجل المخابرات الليبي”, وكان على اتصال مباشر مع محمد بن زايد, مشيراً إلى أن الاماراتيين قالوا له ” نحن الان مش فاضيين لك مشغولين في تونس”,

وقال الساعدي إن شقيقه سيف الاسلام الذي أطلق سراحه مؤخراً قد التقى محمد اسماعيل وابلغه الاخير أن ابن زايد في رأسه فكرة ليبيا ولكن الان علينا ان نهدي لفترة معينة لحين الانتهاء من تونس.

وتابع ” ابن زايد أبلغنا أن المخطط الاماراتي تجاه ليبيا بعد اسقاط حكم والده.. نخلي للناس فرصة اذا نجحوا وطلعوا كويسين نكمل معاهم واذا ما نجحوا نجيب لهم برنامج ويرجع أخوي سيف بسيناريو معين “!!

شاهد الفيديو كامل على موقعنا

يجب أن يطلع العالم على جرائم #الإمارات التي فجرت بحور الدم بثروة شعب لن يملك كسرة خبز بعد توقف النفط.. وسيصلهم دور الخراب يوما ليذوقوا الكأس pic.twitter.com/43rfKTI1Rx — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) June 17, 2017

Also published on Medium.