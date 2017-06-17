أكد رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط في صحيفة “الغارديان” البريطانية، إيان بلاك، بأن سمعة المملكة العربية السعودية سيئة جدا في بريطانيا والغرب عموما.

وقال “بلاك” خلال مشاركته في برنامج “السلطة الخامسة” المذاع على قناة “دويتشة فيلة” الألمانية ويقدمه الاعلامي المصري يسري فودة: ” إن سمعة المملكة العربية السعودية شديدة السوء في بريطانيا وبشكل عام في العالم الغربي”.

وأكد “بلاك” أن سمعة إيران أفضل بكثير من المملكة العربية السعودية، موضحا انزعاج السعودية من هذا الامر، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يحظى بنفس السمعة السيئة.

إيان بلاك مُعلقاً على "أخطر رجلين في العالم": صورة السعودية سيئة جدًا في بريطانيا، وكذلك صورة ترمب@YosriFouda @dw_arabic @ian_black pic.twitter.com/yyBZwKGzfs — السلطة الخامسة (@dw_Sulta5) June 17, 2017

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد الغى زيارة كانت مقررة له لزيارة بريطانيا ليخرج من الاحراج الذي كان ينتظره من خلال تنظيم العديد من المظاهرات والوقفات المنددة به، وسط دعوات من قبل عمدة لندن بعدم ترحيب بريطانيا به.

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