أكد رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط في صحيفة “” البريطانية، إيان بلاك، بأن سمعة المملكة العربية سيئة جدا في والغرب عموما.

 

وقال “بلاك” خلال مشاركته في برنامج “السلطة الخامسة” المذاع على قناة “دويتشة فيلة” الألمانية ويقدمه الاعلامي المصري يسري فودة: ” إن سمعة المملكة العربية السعودية شديدة السوء في بريطانيا  وبشكل عام في ”.

 

وأكد “بلاك” أن سمعة إيران أفضل بكثير من المملكة العربية السعودية، موضحا انزعاج السعودية من هذا الامر، مشيرا إلى أن الرئيس الامريكي يحظى بنفس السمعة السيئة.

 

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد الغى زيارة كانت مقررة له لزيارة بريطانيا ليخرج من الاحراج الذي كان ينتظره من خلال تنظيم العديد من المظاهرات والوقفات المنددة به، وسط دعوات من قبل عمدة بعدم ترحيب بريطانيا به.

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