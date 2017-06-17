أفاد موقع “سودان تربيون” أن سفراء والإمارات ومصر طلبوا اليوم السبت من الخارجية السودانية توضيح موقف من الأزمة الخليجية القطرية.

 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزير الخارجية إبراهيم غندور عقد لقاء مع السفراء المعنيين أبلغهم خلاله “بحرص على إصلاح ذات البين بين الأشقاء، من خلال دعمه ومساندته لمبادرة أمير ”.

 

وأوضح موقع “سودان تربيون” أن الخرطوم اتخذت موقفا محايدا تجاه الأزمة بين دول .

 

يذكر أن العاهل السعودي تدخل لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان بطلب من الرئيس عمر البشير.

 

ومما يجدر بالذكر أيضا أن الرئيس السوداني تغيب عن حضور القمة الإسلامية الأمريكية في السعودية، معللا ذلك بـ”أسباب خاصة”.

 

 

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