دعا رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم السعودية النظر إلى قطر كشقيق أصغر وبلد صغير.

وقال بن جاسم لـ” سي ان ان” متحدثًا عن الأزمة الخليجية القطرية، “إن ما حدث لامس نزاهتنا من حيث الطريقة التي تعاملت فيها وسائل الإعلام مع الأمر، مضيفًا “لم نعتد على هذا النوع من الإهانات وأعتقد أن ذلك سيترك جرحًا”.

ووصف بن جاسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ “الشجاع”، وأن قطر حليف للولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل دول الخليج حليفة أيضًا للولايات المتحدة، حاثًا على النظر للأزمة الخليجية القطرية “من ناحية استراتيجية وبطريقة عادلة لرؤية إذا ما كان هنالك أخطاء أم أن هذا كله افتعل لسبب أبعد مما يمكننا العمل أو المساعدة فيه وبسبب آخرين يريدون القيام بسياسات مختلفة بدون التشاور معنا”.

وفي رده على سؤال المذيع إن كان يقصد في ذلك المملكة العربية السعودية، قال بن جاسم “أقصد كل الدول الأشقاء وأقصد كذلك المملكة العربية السعودية“.

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