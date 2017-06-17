أكدت السعودية، اليوم السبت، أنها لن تسمح لتركيا بإقامة أي قواعد عسكرية على أراضيها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” تصريحات نقلا عن مصدر مسؤول، لم تسمه، أكد فيها أن المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة أي قواعد عسكرية على أراضيها.

وأوضح المصدر المسؤول أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك الأمر، لأن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية على أفضل مستوى.

وتابع قائلا “القوات المسلحة السعودية لها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة إنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.

يذكر أن تركيا أعلنت توسيع قاعدتها العكسرية في قطر، وتأييد البرلمان فكرة إرسال قوات عسكرية إلى الدوحة، في ظل الأزمة المندلعة ما بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي أدت لقطع العلاقات الدبلوماسية معها وإغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية أمامها، على خلفية اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

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