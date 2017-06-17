وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “، رسائل جديدة ولاذعة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، بعد اتهامه للجزيرة بمحاولة زرع ، داعيا قرقاش لحمد الله أن لم تلجا لفبركة التصريحات المعلبة كما فعل غيرها من وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية الموالية لها.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” ردا على ادعاءات “قرقاش” :” احمدالله يا قرقاش ان الجزيرة لم تلجأ الى فبركة التصريحات والشحن الاعلامي المعلب كما فعلت فضائياتك وبقيت على عهدها احتراما لعقل المشاهد#”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” يا قرقاش الجزيرة صوت قطرية كانت أم اماراتية أم خليجية أم عربية لكنك وانت الدكتور المثقف تريدها صوتا للانظمة فقط ، يا خسارة #الخليج”.

 

وتابع قائلا: ” قرقاش انت اول من يعلم صدقي عملت معك في وفي راتبي من عرق جبيني ليس منه او صدقة لمن يدفع اكثر فلا تسقط ما عندك على الآخرين”.

 

واختتم رسائله قائلا: ” غرغاش : تحارب وتحجب الجزيرة ومواقعها للاستفراد بالمشاهد العربي ولكن تخيل حال الاعلام العربي بدون الجزيرة صوت الشعوب #الخليج”.

 

وكان “تويتر” قد أوقف بشكل مفاجىء حساب قناة “الجزيرة” على تويتر قبل أن يعيده للعما بعد أم مسح ملايين المتابعين.

 

يشار إلى أن الأمير السعودي يعد من المستثمرين الكبار في “تويتر” الأمر الذي طرح تساؤلات حول إن كان له يد فيما جرى.

 

 

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