كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول الخليج العربية لديها أسباب للقلق من المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لفرض الديمقراطية في دول المنطقة.

وقال بوتين، في حواره مع المخرج الأمريكي الشهير، أوليفر ستون، “مقابلة مع بوتين، الذي تعرضه قناة “شو تايم” ضمن فيلم وثائقي عن الزعيم الروسي، إن “الولايات المتحدة تسعى إلى فرض الديمقراطية على الجميع، مضيفا، “لا أعتقد أن ذلك يعجب الأنظمة الملكية في منطقة الخليج، وسأقول بصراحة إنه لو كنت في مكان حكامها لبدأت بالتفكير في الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة في المستقبل”.

وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن هذه الدول “قد فكرت في هذا الموضوع”، مشيرا إلى أنه “من الواضح ما الذي ستكون عليه الخطوة التالية بعد سوريا وليبيا ومصر، إذا استمر الأمريكيون في فرض أسلوبهم من الديمقراطية بهذا الشكل الممنهج”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، يوم 5 حزيران/يونيو، عن قطع العلاقات مع قطر، واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت لاحق أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى عن قطع العلاقات مع قطر، كما قام الأردن وعدة دول أخرى بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.

وأعربت قطر عن أسفها لقرار دول الجوار قطع العلاقات معها، ورفضت كل الاتهامات بشأن دعم الإرهاب.

ودعت روسيا مرارا إلى منع وقوع تصعيد لاحق لهذه الأزمة، وتسويتها من خلال حوار داخلي بين أطرافها.

وكان العرض الأول لفيلم “مقابلة مع بوتين” مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون، بث يوم 12 يونيو/حزيران على قناة شو تايم. وسوف يعرض في روسيا على شاشة القناة الأولى على 4 حلقات بداية من 19 إلى 22 يونيو/حزيران الحالي.

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