أعلنت عائلة تسكن على الحدود الأسكتلندية عن حاجتها لمربية أطفال براتب ضخم لمن تتوافر فيها الشروط المطلوبة.

وسيحصل المرشح الفائز بالوظيفة على 50 ألف إسترليني سنوياً لرعاية طفلين في الخامسة والسابعة من عمرهما يعيشان -فيما وصفه الوالدان- بالمكان الجميل الواسع ذي الطابع التاريخي والمناظر الخلابة.

ولكن توجد ملحوظة صغيرة: من المعتقد أن المنزل مسكون بالجن.

كتبت الأم في الإعلان الذي نُشر على موقع Childcare.co.uk: “عشنا في منزلنا قرابة 10 أعوام، أُخبرنا بأن المنزل مسكون بالجن قبل شرائه، لكننا فكرنا بعقول متفتحة وقمنا بشراء المنزل على كل حال”.

“تركنا في العام الماضي 5 مربيات، كانت كُلٌ منهن تحكي عن وقائع خارقة للطبيعة كسبب لترك المنزل، منها أصوات غريبة وزجاج مكسور وتحرُّك لأثاث المنزل، كانت تلك الفترة صعبة على أبنائنا”.

“لم نر بأنفسنا أي أمور خارقة للطبيعة، فجميعها نُقلت إلينا عندما كنا خارج المنزل، ولكننا كنا سعداء بدفع مبلغ فوق المتوقع، ونشعر بأنه من المهم أن يكون مناسباً بقدر الإمكان لإيجاد الشخص المناسب”.

قال ريتشارد المدير التنفيذي لـChildcare.co.uk: “ذُهلنا عندما رأينا الإعلان. ارتاب بعض العاملين في المكتب الرئيس، ولكن بعد التحدث مع العائلة والمربيات السابقات، قمنا بنشر الإعلان رسمياً”.

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