اعلنت قناة MBC أنّ امس الخميس كانت الحلقة الاخيرة من مسلسل “غرابيب سود” المثير للجدل، ما فاجأ مشاهديها، خصوصاً وأن المسلسل لم يكمل 30 حلقة كما هو معروف عن مسلسلات رمضان، اضافة الى ان العمل يعتبر الاضخم انتاجيا وتصدى لاخراجه 3 مخرجين واستغراق تصويره سنتين.

وأرجع عدد من المغردين الاردنيين سبب ايقاف المسلسل الى الاستياء من ظهور الطيار الاردني معاذ الكساسبة في المسلسل دون ذكر اسمه، بل ظهر تلميحاً في الحلقة 18، طيار يستعد لقصف داعش وظهر العلم الاردني على كتفه.

وفور عرض الحلقة فام شقيق الطيار الاردني جواد الكساسبة بكتابة بيان عبر صفحته على ” فيسبوك ” قال فيه :” قناة MBC تحاول التلاعب بالأحداث لتمويه أن الطيار ليس رمزنا الأردني الشهيد البطل معاذ الكساسبة تعرض طيار أسير وقع على سطح عمارة يتحدث اللهجة العراقية و لكن العلم الذي على كتف الطيار هو العلم الأردني بشكل مقلوب اللون الأسود مكان اللون الأخضر لمحاولة التمويه”.

واضاف :”القادم سيكون أسوأ في حلقات قادمة ..يا حكومتنا هذا رمز أردني بشكل واضح و صريح هل ستسمح الحكومةبالسماح بإستمرار الإساءة لرمز أردني …هل سيتم حماية كرامتنا كشعب أردني هل سيتم حماية مشاعر عائلة اردنية مكلومة بعد مرور ثلاث سنوات على ألم و حرقة لم يندمل جرحها”.

وختم :”ستستمر القناة بعرض هذا المسلسل متجاهلة كل هذه المشاعر و الكرامة”.

وقال في منشورٍ آخر، قام بحذفه لاحقاً؛ “لأنه خرج عن اطاره واصبح ساحة مناكفات”: “الحمد لله رب العالمين على أن قدرنا الله على إيقاب بث مسلسل غرابيب سود على 20 حلقة بدل 30 الى نهاية شهر رمضان المبارك، وهذه المرة الثانية التي نوقف انتاجات هابطة من هذا النوع”.

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