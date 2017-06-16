نشبت مشاجرة، جماعية داخل مقر اتحاد البترول بين الوفد السعودي والقطري، وذلك خلال الاجتماع على هامش جلسات المؤتمر العام السابع عشر، الذي عقده المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت.

زنشر رئيس كتلة العشرين، السياسي العراقي الشيخ وليد العزاوي، مقطع فيديو رصد العراك الذي ادلع بين الوفدين على اثر تطاول الوفد السعودي على الوفد القطري, الامر الذي أثار غضب القطريين من تصرفات السعوديين ودفعهم لتلقينهم درسا في الاخلاق. حسب ما جاء في الفيديو.

ووفقا لـ”العزاوي”، فقد قام الوفد القطري بضرب الوفد السعودي بـ”العقال” والأيدي، بعد أن استهزأ الوفد السعودي بنظيره القطري، حيث وصفوا الوفد بأنهم “عيال موزة”0بحسب العزاوي، في إشارة إلى والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما يعتبر أمرا غير أخلاقيا ولا يصدر إلى من عديمي الشرف والاخلاق.

ووفقا للفيديو، فقد قام الكثير من الحضور بمحاولة فض الاشتباك بين الوفدين، في حين اضطرت قوات الشرطة الكويتية للتدخل والفصل بين الوفدين.

من الكويت.الوفد القطري المشارك بإجتماع مجلس التعاون الخليجى يضرب الوفد السعودي بالعگال بعد ما قال الى الوفد ( عيال موزة ) على الوفد القطري. pic.twitter.com/ki6ulNE2ki — الشيخ وليد العزاوي (@Alazzawi67) June 16, 2017

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