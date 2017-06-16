الزمان: أول أمس الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠١٧
المكان: الكونجرس الأمريكي
المناسبة: مناقشة ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي يفضح بنود اتفاق سري مع آل سعود لمحاربة الإسلام السلفي الوهابي “المتطرف”.
– أحد بنود اتفاقنا مع السعودية يتضمن محاربة السلفية الوهابية.
– نقوم بالإشراف علي مركز اعتدل لمكافحة التطرف الإسلامي.
– نقوم بالإشراف علي تغيير المناهج الدراسية الإسلامية، وسحب الكتب القديمة من المدارس الإسلامية حول العالم.
– مهام مركز اعتدال الذي نشرف عليه تتضمن تدريب جيل جديد من الأئمة بفكر جديد لا يدعو للعنف.
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