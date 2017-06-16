نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، صوراً، للمغنية الأمريكية الشهيرة “جانيت جاكسون”، وطليقها المليونير القطريّ وسام المانع، بعد خروجهما من قاعة المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن.

وعُقدت جلسة الجمعة، ضمن إجراءات الطلاق بين “المانع وجاكسون”.

وظهرت شقيقة النجم الراحل “مايكل جاكسون” بنفسية مرتاحة وسعيدة، وكانت تبتسم مع الوفد المرافق الذي شمل شقيقها “راندي” وفريقها القانوني.

وتواجد “وسام” البالغ من العمر 42 عامًا، هو الآخر في مكان المحكمة، وكان متمسكًا بالسبحة، حيث إنه مسلم وملتزم بطقوس صيام رمضان، وكان منشغلًا بعمل بعض الاتصالات في هاتفه المحمول، وبدت عليه علامات الهدوء والحزن.

يشار إلى أن “جاكسون” انفصلت عن زوجها المليونير القطري، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من ولادتها طفلهما الأول “عيسى” وهي بعمر الخمسين.

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