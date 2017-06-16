تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف السبب الحقيقي لنقل ملكية جزيرتي “” من للسعودية.

 

وأوضح الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” أن الهدف الأساسي لنقل الجزيرتين هو تحويل المياه بين “تيران” ومصر من خاضعة بدرجة أو بأخرى للسيادة المصرية إلى ليس لمصر أي سلطة نهائية عليها.

 

وأكد الفيديو أن العابرة لمضيق تيران لا يمكنها الذهاب إلى أي دولة باستثناء إسرائيل المتمثلة بميناء “” أو ألأردن المتمثل بميناء “”.

 

وكشف الفيديو أن عملية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جاءت بطلب إسرائيلي بطريقة ما، لكي تطمئن على دخول وخروج السفن منها وإليها بعد تحويل المياه في المضيق إلى مياه دولية، في ظل منطقة مليئة بالصراعات.

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