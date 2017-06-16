تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف السبب الحقيقي لنقل ملكية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر للسعودية.

وأوضح الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” أن الهدف الأساسي لنقل الجزيرتين هو تحويل المياه بين “تيران” ومصر من مياه إقليمية خاضعة بدرجة أو بأخرى للسيادة المصرية إلى مياه دولية ليس لمصر أي سلطة نهائية عليها.

وأكد الفيديو أن السفن العابرة لمضيق تيران لا يمكنها الذهاب إلى أي دولة باستثناء إسرائيل المتمثلة بميناء “إيلات” أو ألأردن المتمثل بميناء “العقبة”.

وكشف الفيديو أن عملية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جاءت بطلب إسرائيلي بطريقة ما، لكي تطمئن على دخول وخروج السفن منها وإليها بعد تحويل المياه في المضيق إلى مياه دولية، في ظل منطقة مليئة بالصراعات.

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