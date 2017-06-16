في حلقة جديدة من حلقات التزييف والتزوير ولكن هذه المرة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من الداعية الإماراتي المجنس، وسيم يوسف، وهو يقوم بتطويع حديث النبي عن أهل سلطنة عمان لصالح الإمارات.

وقال “يوسف” في المقطع المتداول الذي رصدته “وطن” مستعرضا الحديث النبوي:” قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أتيت لأهل عمان ما شتموك ولا ضربوك”.

وفي تفسيره للحديث اعتبر “يوسف” ان الحديث غير خاص بأهل سلطنة عمان الحاليين، زاعما أن الحديث يقصد “الساحل العماني” الذي يضم عمان وقطر ومعهم الإمارات، ليؤكد قائلا: “هذا هو شعب الإمارات”.

@waseem_yousef

الرسول ما كان يقصد سلطنة عمان وانت تسميها دولة عمان،فاحترم المسميات

كان يقصدك انت والامارات صح ؟ pic.twitter.com/KtvBlyvQ1W — سالم العلوي (@salim_alalawi7) June 15, 2017

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