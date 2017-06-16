في حلقة جديدة من حلقات التزييف والتزوير ولكن هذه المرة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسخر من الداعية الإماراتي المجنس، ، وهو يقوم بتطويع حديث النبي عن أهل سلطنة عمان لصالح .

 

وقال “يوسف” في المقطع المتداول الذي رصدته “وطن” مستعرضا :” قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أتيت لأهل عمان ما شتموك ولا ضربوك”.

 

وفي تفسيره للحديث اعتبر “يوسف” ان الحديث غير خاص بأهل سلطنة عمان الحاليين، زاعما أن الحديث يقصد “الساحل العماني” الذي يضم عمان وقطر ومعهم الإمارات، ليؤكد قائلا: “هذا هو شعب الإمارات”.

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