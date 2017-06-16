استمرارا في خطها التضليلي القائم تزييف الحقائق وتغييب الوعي، واستكمالا لدورها المشبوه القائم على المكائد باعتبارها بوقا للسان مموليها، وفيما اعتبر ردا على قيام المغرب بإرسال طائرة محملة بالمساعدات لقطر بعد حصارها من قبل دول رباعية المقاطعة، اعتبرت قناة “الحدث” التابعة لقناة العربية، المغرب دولة محتلة للصحراء، الأمر الذي عكس وجود أزمة دبلوماسية تلوح في الافق بين الرباط والرياض.

وبدون مناسبة تتعلق بالحدث، نشرت القناة تقريرا عن نزاع الصحراء الغربية، واصفة في سابقة هي الأولى من نوعها الصحراء بـ”الصحراء الغربية”، وتحدثت عن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي تعلنها جبهة البوليساريو من جانب واحد، واصفة المغرب بأنه «قوة محتلة”.

وسلطت القناة في تقريرها الضوء على أقاليم الصحراء المغربية، وطرحت سؤالا عريضا “بماذا تتميز منطقة الصحراء الغربية؟”، مثيرة موجة كبيرة من الاستغراب والنقد على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المغرب، بعدما لاحظ متتبعو وسائل إعلام الدولتين تغير لهجتها تجاه القضية التي يعتبرها المغاربة “مقدسة” بالنسبة لهم.

ووصف البرنامج الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو” بـ”الصحراء الغربية”، فيما تعود أن يصفها بـ”الصحراء المغربية” في السابق، كما وصف جبهة “البوليساريو” بأنها “الجمهورية العربية الصحراوية” التي تطالب بـ”تقرير المصير” لسكان “الصحراء الغربية”.

وكانت قناة أبو ظبي الإماراتية بدورها قد قسمت في سابقة هي الأولى من نوعها خريطة المغرب إلى قسمين، واضعة أقاليم الصحراء “المتنازع عليها” بلون مغاير عن أقاليم الشمال، وهو ما يؤكد وجود “غضب” سعودي إماراتي على حياد المغرب في الصراع الخليجي القطري، وهو ما أثار غضبا بين مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه رد فعل غير مباشر من الإمارات على موقف المغرب الحيادي تجاه أزمة قطر وجيرانها الخليجيين.

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