رجحت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في غارة روسية، حسب ما نقلت وكالة تاس.

وقالت تاس إن الوزارة تدقق بالتقارير التي تشير إلى إن البغدادي قتل في غارة روسية جنوبي الرقة أواخر مايو الماضي.

ونقلت تاس عن الوزارة قولها إن الغارة التي ربما قد قتلت البغدادي، استهدف تجمعا لقيادات داعش في الرقة، ليل 28 مايو.

وأضافت الوزارة، وفق الوكالة، أن الاجتماع كان يبحث ألية تامين ممر آمن للمسلحين للخروج من الرقة من الجهة الجنوبية.

وكانت تقارير أميركية عدة قد تحدثت في السابق عن مقتل زعيم داعش وهو عراقي الجنسية، قبل أن يتم نفيها.

وقبل أسبوعين تقريبا، تحدث مصدر من النظام السوري عن مقتل البغدادي في غارة جوية، دون أن يتم تأكيد هذه المعلومة.

يشار إلى أن معلومات استخباراتية كانت قد ذكرت أن البغدادي فر من مدينة الموصل، معقل داعش في العراق، إلى الرقة بسوريا.

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