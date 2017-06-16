علقت الخبيرة الاقتصادية والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بـ”جامعة القاهرة”، الدكتور عالية المهدي، أن مصر الآن تعيش نفس أجواء ما بعد نكسة 5 حزيران/يونيو 1967.

وقالت “المهدي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، مهاجمة المجتمع المصري:” مجتمع عنده انفصام شخصية…مجتمع فقير قوي قوي بتصريح رئيسه و إعلانات الشحاتة لكل المستشفيات، ولكنه في نفس الوقت مجتمع غني قوي بمؤتمراته المتكلفة جدا و كل الكومبوندات اللي اجمل من اوربا و امريكا.”

وأضافت ساخرة: “مجتمع شعاره انه متدين بطبعه….ومسلسلاته تشيع الخمر و الميسر و النساء و التفكك.”

واختتمت تدوينتها قائلة: “بيتهيالي الوضع الحالي شبيه بوضع مصر بعد هزيمة ١٩٦٧….كان مجتمع متفكك و فاقد الثقة وافلامه عبرت عن ذلك بشدة…كانت نوع من الإلهاء عن الأزمة السياسية الحادة التي كانت البلاد تمر بها”.

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