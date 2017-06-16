وجه الإعلامي بقناة “الجزيرة”، جمال ريان مجموعة من الرسائل لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أكد خلالها بأن اتهامات دول رباعية المقاطعة لقطر، قائمة على الفبركات، لفرض الواقعية السياسية على قطر.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على تغريدة لـ”قرقاش” زعم فيها بأن موقف قطر صعب: ” الصعوبة لدى قرقاش في غيرة ومقاربة غيرمقنعة بين فبركات واتهامات رجل السيسي الشاب في واشنطن وبين منطق وهيبة أستاذ الدبلوماسية الدولية في قطر”.

الصعوبة لدى قرقاش في غيرة ومقاربة غيرمقنعة بين فبركات واتهامات رجل السيسي الشاب في واشنطن وبين منطق وهيبة أستاذ الدبلوماسية الدولية في قطر https://t.co/S1T4WpiCQF — جمال ريان (@jamalrayyan) June 16, 2017

وأضاف في تغريدة اخرى: ” قرقاش:التفاهم داخل البيت لا يكون بفرض الواقعية السياسية التي تعيش على الاخلاق الليبرالية التي يعيشها الآخرون وإلا خسرتم البيت وربح المتربصون”.

قرقاش:التفاهم داخل البيت لا يكون بفرض الواقعية السياسية التي تعيش على الاخلاق اليبرالية التي يعيشها الآخرون وإلا خسرتم البيت وربح المتربصون — جمال ريان (@jamalrayyan) June 16, 2017

وتابع رده قائلا: ” قرقاش:عشت بينكم وبينهم خبرتكم شعبا طيب الأعراق، نسيجكم الاجتماعي واحد ، الشحن الاعلامي اصله جملة من مبتدأ وخبر تنتهي بنقطة في نهاية السطر”.

قرقاش :عشت بينكم وبينهم خبرتكم شعبا طيب الأعراق، نسيجكم الاجتماعي واحد ، الشحن الاعلامي اصله جملة من مبتدأ وخبر تنتهي بنقطة في نهاية السطر. — جمال ريان (@jamalrayyan) June 16, 2017

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