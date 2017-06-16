وجه الإعلامي بقناة “”، مجموعة من الرسائل لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أكد خلالها بأن اتهامات دول رباعية المقاطعة لقطر، قائمة على الفبركات، لفرض على .

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” ردا على تغريدة لـ”قرقاش” زعم فيها بأن موقف قطر صعب: ” الصعوبة لدى قرقاش في غيرة ومقاربة غيرمقنعة بين فبركات واتهامات رجل الشاب في وبين منطق وهيبة أستاذ الدبلوماسية الدولية في قطر”.

وأضاف في تغريدة اخرى: ” قرقاش:التفاهم داخل البيت لا يكون بفرض الواقعية السياسية التي تعيش على الاخلاق الليبرالية التي يعيشها الآخرون وإلا خسرتم البيت وربح المتربصون”.

وتابع رده قائلا: ” قرقاش:عشت بينكم وبينهم خبرتكم شعبا طيب الأعراق، نسيجكم الاجتماعي واحد ، الشحن الاعلامي اصله جملة من مبتدأ وخبر تنتهي بنقطة في نهاية السطر”.

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