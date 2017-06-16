اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، كان على حق عندما رفض الإطاحة بحكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، خلال حرب 1991.

وقال بوتين، في إحدى المقابلات التي أجراها معه المخرج الأمريكي المشهور، أوليفر ستون، في إطار فلمه الوثائقي عن الرئيس الروسي: “لم تذهب الولايات المتحدة آنذاك أبعد، ولم تسقط الحكومة في العراق، إنني أعلم أن مناقشات جرت حينها حول هذا الموضوع، وقال البعض له (لبوش الأب) إنه كان عليه أن يمضي قدما في هذا الشأن وأن يطيح بصدام حسين، لكن الرئيس بوش كان على حق عندما فعل ما فعله وتوخى الحذر، وهو رد على عدوان (صدام على الكويت) ووقف في اللحظة المناسبة”.

وشدد بوتين في الوقت ذاته على أن القرار، الذي اتخذه بعد 10 سنوات الرئيس جورج بوش الابن بإرسال القوات الأمريكية إلى العراق وإسقاط صدام كان “خاطئا”.

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