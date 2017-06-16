ردت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “، على الداعية السعودي ، متبنية موقف زميلها الإعلامي التونسي محمد كريشان، الذي اعتبر أن شيوخ الدين والدعاة هم أحد المصائب الكبرى لهذه الأمة.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” مرفقة بها تغريدة سابقة لـ”كريشان” هاجم فيها الدعاة والشيوخ :” جاء وقت اعادة نشر تغريدتك يا محمد.. #سقوط_شيوخ_الدين”.

 

وكان “كريشان” قد هاجم تصريحات مفتي المملكة العربية عبد العزيز آل الشيخ، وإمام وخطيب عبد الرحمن السديس اللذين أشادا بحصار دول رباعية المقاطعة لقطر، باعتبار الحصار يصب في مصلحة جميعا مع التأكيد على أن قرار الحصار “سديد”، حيث أكد “كريشان” أن وجود مثل هؤلاء بالمصيبة.

 

وقال في تدوينة له عبر “تويتر” تعليقا على التصريحات قائلا: ” مع كل أزمة سياسية عربية – عربية جديدة، أزداد اقتناعا بأن شيوخ الدين عندنا و لا سيما “النجوم” هم أحد المصائب الكبرى لهذه الأمة”.

يشار إلى أن الداعية محمد العريفي، وبعد صمت طويل خرج اليوم بعدد من التغريدات هاجم فيها وأشاد بالملك سلمان وحكمته في الحفاظ على الأسرة الخليجية بالرغم من تجاوزات في “مجالات سياسية واجتماعية واستخباراتية”، وسط ذهول واستغراب أغلب المغردين.

 

 

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