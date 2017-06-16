اتهم وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، إريتريا، الجمعة، باحتلال أراض متنازع عليها على الحدود بين البلدين بعد أن سحبت قطر قوات لحفظ السلام.

وقال يوسف” لوكالة رويترز: “قوات حفظ السلام القطرية انسحبت في 12 و13 يونيو. في نفس اليوم كانت هناك تحركات عسكرية إريترية على الجبل. يسيطرون الآن على جبل دميرة وجزيرة دميرة بالكامل” في إشارة إلى أراض تقول كل من الدولتين إن لها الحق في السيادة عليها”.

وكانت قطر قد اتخذت قرارا بإنهاء الوساطة التي كانت تقودها بين بلاده وإريتريا، وتضمن القرار سحب القوات القطرية المنتشرة على الحدود بين البلدين، وإعادة ملف الأزمة للأمم المتحدة.

وتلقت الحكومة الجيبوتية رسالة رسمية من وزارة الخارجية القطرية حول إنهاء وساطة قطر بين جيبوتي وإريتريا، في حين أبلغت قطر الامم المتحدة بإنهاء وساطتها وقامت بسحب القوات بشكل فعلي.

يشار إلى ان قرار دولة قطر جاء كرد فعل بعد أن أعلنت جيبوتي تخفيض مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع قطر انصياعا للضغوط السعودية.

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