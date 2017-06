لم ينس السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، أن ضيفه على مائدة الإفطار التي أقامها في دار السفارة في واشنطن هو يهودي متدين؛ لذلك حرص على ألّا يكون على مائدته ما يثير حفيظة الضيف اليهودي.

الضيف اليهودي المتدين هو مبعوث الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

وأقيمت وجبة الإفطار الاستثنائية ليلة الأربعاء في سفارة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن. وفق موقع “المصدر” الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، لم تكن الوجبة مختلفة عن سائر وجبات الإفطار، لكنها كانت مميزة؛ بسبب الوجبات الخاصة التي أعِدَت من أجل مبعوث الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات.

غرينبلات، الذي أعجب بحفاوة السفير الإماراتي به، قال على حسابه في “تويتر”: “شكرا لك أيها السفير العتيبة (سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة)؛ لأنك دعوتني لوجبة الإفطار في سفارة الإمارات العربية المتحدة، ولأنك اهتممت بتقديم أكل حلال لي وفق الديانة اليهودية. نتمنى شهر رمضان مبارك!

Thank you Amb. Al Otaiba for inviting me to the Iftar dinner at @UAEEmbassyUS & for providing me with kosher food. Ramadan Kareem! pic.twitter.com/u8LGEpUgiH

— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) June 15, 2017