شنّ الصحفيّ والإعلامي العُماني، المختار الهنائي، هجوماً عنيفاً على كل من يعتبر حركة المقاومة الإسلامية “إرهابية”، مذكرا الجميع بما تفعله إسرائيل بالفلسطينين.

 

وقال “الهنائي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، مرفقا بها مقطع يظهر اعتداء أحد الجنود الإسرائيليين على أحد الأطفال الفلسطينيين بعنف، قائلاً: “هذا ما تفعله لهؤلاء المستضعفين في #.. لم يبقى لهم ولأطفالهم سوى #حماس تبا لهم ولكل من يعتبر حماس ارهابية. #حماس_ليست_ارهابية”.

وكان وزير الخارجية السعودي قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده في فور إعلان بلاده والإمارات والبحرين ومصر عن قطع العلاقات مع وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها، أن على الدوحة وقف دعمها لمنظمات إرهابية كـ”حماس والإخوان”.

 

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