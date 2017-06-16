شنّ الصحفيّ والإعلامي العُماني، المختار الهنائي، هجوماً عنيفاً على كل من يعتبر حركة المقاومة الإسلامية حماس “إرهابية”، مذكرا الجميع بما تفعله إسرائيل بالفلسطينين.

وقال “الهنائي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“، مرفقا بها مقطع يظهر اعتداء أحد الجنود الإسرائيليين على أحد الأطفال الفلسطينيين بعنف، قائلاً: “هذا ما تفعله اسرائيل لهؤلاء المستضعفين في #فلسطين.. لم يبقى لهم ولأطفالهم سوى #حماس تبا لهم ولكل من يعتبر حماس ارهابية. #حماس_ليست_ارهابية”.

هذا ما تفعله اسرائيل لهؤلاء المستضعفين في #فلسطين.. لم يبقى لهم ولأطفالهم سوى #حماس

تبا لهم ولكل من يعتبر حماس ارهابية.#حماس_ليست_ارهابية pic.twitter.com/HNsfywCiv7 — المختار الهنائي (@MuktarOman) June 15, 2017

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس فور إعلان بلاده والإمارات والبحرين ومصر عن قطع العلاقات مع قطر وفرض حصار بري وبحري وجوي عليها، أن على الدوحة وقف دعمها لمنظمات إرهابية كـ”حماس والإخوان”.

Also published on Medium.