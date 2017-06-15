أعلنت قطر توقيع اتفاقية شراء طائرات مقاتلة من أمريكا من طراز اف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار .

جاء هذا في بيان رسمي صادر من مديرية التوجه المعنوي بوزارة الدفاع القطري ونشرته الوكالة الرسمية للانباء، حيث أعلن الدكتور خالد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري- الذي يزور امريكا حاليا- في البيان ” عن توقيع اتفاقية شراء طائرات مقاتلة من طراز اف 15 بتكلفة مبدئية تبلغ 12 مليار دولار”.

وبين ان هذه “الاتفاقية ستساهم في خلق 60 ألف فرصة عمل في 42 ولاية أمريكية”.

وأوضح العطية ان هذه الاتفاقية “تمثل تأكيدا للالتزام طويل المدى لدولة قطر في العمل سوية مع أصدقائنا وحلفائنا في الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز روابطنا العسكرية لتدعيم التعاون الإستراتيجي في حربنا ضد العنف المتطرف وتعزيز المن والاستقرار في منطقتنا والعالم”.

ولم يحدد البيان عدد المقاتلات التي تضمنتها الصفقة.

وكانت قناة “فوكس نيوز″، قالت نقلًا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، قبل أسبوع إن هناك تقدمًا في إتمام صفقة تزويد قطر بـ72 مقاتلة من طراز “أف-15″.

المسؤول، الذي لم تكشف القناة عن هويته، أضاف أن “هناك تقدمًا في الصفقة التي تبلغ قيمتها 21.1 مليار دولار”، وهو رقم أعلى من الرقم الذي تم إعلانه في في هذه الصفقة.

ويأتي الاعلان عن الاتفاقية بالتزامن مع وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين، إلى قطر، للمشاركة في تدريبات مشتركة، مع القوات البحرية الأميرية القطرية.

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