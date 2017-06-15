وجه الكاتب الصحفي السعودي ، انتقادات حادة لكل من يتطاول على وشعبها وأميرها الشيخ من السعوديين، مؤكدا بأن من يشتم يقدم دعوة مجانية لشتم شعبه وقيادته.

 

وقال العلكمي في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”  شتمك لقيادة او شعب دولة شقيقة دعوة مجانية لشتم قيادتك وشعبك”.

 

يشار إلى أن وسائل الإعلام والتي يرأس غالبيتها شخصيات مقربة من بالإضافة إلى لجان إلكترونية منتشرة عبر ، ليس لها عملا إلا الإساءة لأمير قطر وشعبها بهدف التأجيج وإطالة أمد بأي ثمن ممكن.

 

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