وجه الكاتب الصحفي السعودي خالد العلكمي، انتقادات حادة لكل من يتطاول على قطر وشعبها وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من السعوديين، مؤكدا بأن من يشتم يقدم دعوة مجانية لشتم شعبه وقيادته.

وقال العلكمي في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” شتمك لقيادة او شعب دولة شقيقة دعوة مجانية لشتم قيادتك وشعبك”.

شتمك لقيادة او شعب دولة شقيقة

دعوة مجانية لشتم قيادتك وشعبك — خالد العلكمي (@AlkamiK) June 15, 2017

يشار إلى أن وسائل الإعلام السعودية والتي يرأس غالبيتها شخصيات مقربة من الإمارات بالإضافة إلى لجان إلكترونية منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس لها عملا إلا الإساءة لأمير قطر وشعبها بهدف التأجيج وإطالة أمد الأزمة بأي ثمن ممكن.

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