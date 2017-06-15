أشاد الكاتب الصحفي والشاعر الجزائري، محمد التميمي، بسلطنة عمان ودورها في الأزمة الخليجية، مؤكدا بأن السلطنة أفضل موقفا واحكم رأيا من آل سعود وآل نهيان، مكيلا في الوقت نفسه اللعنات على آل سعود.

وقال “التميمي” في تدوينا له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على الأزمة الخليجية: “في الشدة ظهرت سلطنة عمان التي كنت أتهمها بالقرب من إيران ، أفضل موقفا وأحكم رأيا من آل سعود وآل نهيان”.

في الشدة ظهرت سلطنة عمان التي كنت أتهمها بالقرب من إيران ، أفضل موقفا وأحكم رأيا من آل سعود وآل نهيان .. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) June 14, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مشيدا بموقف الكويت وسلكنة عمان من الازمة الخليجية قائلا: ” نيابة عن بني تميم المغرب العربي ..وشعرائهم ..بل وأحرار بني تميم في العالم .. أحيّي الكويت وسلطنة عمان على موقفيهما”.

نيابة عن بني تميم المغرب العربي ..وشعرائهم ..بل وأحرار بني تميم في العالم .. أحيّي الكويت وسلطنة عمان على موقفيهما .. — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) June 14, 2017

وكشف “التميمي” عن أسباب خلافه مع حكام السعودية قائلا: ” رددت على تركي الحمد حين قال ( الله والشيطان وجهان لعملة واحدة ) ، وعلى روتانا في فسادها ، فوجدت نفسي ممنوعا من الحج .. فتبا لآل سعود وعبيدهم”.

رددت على تركي الحمد حين قال ( الله والشيطان وجهان لعملة واحدة ) ، وعلى روتانا في فسادها ، فوجدت نفسي ممنوعا من الحج .. فتبا لآل سعود وعبيدهم — محمد جربوعة التميمي (@jamohd2) June 14, 2017

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