أشاد الكاتب الصحفي والشاعر الجزائري، محمد التميمي، بسلطنة عمان ودورها في ، مؤكدا بأن السلطنة أفضل موقفا واحكم رأيا من وآل نهيان، مكيلا في الوقت نفسه اللعنات على .

 

وقال “التميمي” في تدوينا له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” تعليقا على الخليجية: “في الشدة ظهرت سلطنة عمان التي كنت أتهمها بالقرب من إيران ، أفضل موقفا وأحكم رأيا من آل سعود وآل نهيان”.

 

وأضاف في  تغريدة أخرى مشيدا بموقف وسلكنة عمان من الازمة الخليجية قائلا: ” نيابة عن بني تميم ..وشعرائهم ..بل وأحرار بني تميم في .. أحيّي الكويت وسلطنة عمان على موقفيهما”.

 

وكشف “التميمي” عن أسباب خلافه مع حكام قائلا: ” رددت على تركي الحمد حين قال ( والشيطان وجهان لعملة واحدة ) ، وعلى روتانا في فسادها ، فوجدت نفسي ممنوعا من الحج .. فتبا لآل سعود وعبيدهم”.

Also published on Medium.