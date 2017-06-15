كشفت تقارير لمحكمة أمريكية، قيام موظف بشركة “يونايتد” للطيران بطرح رجل عجوز يبلغ من العمر 71 عامًا بعد أن طلب من عامل المطار طباعة بطاقة صعود جديدة.

وقال المسافر الذي يدعى رونالد تيغنر، إنه تحدث إلى الموظف بشركة “يونايتد” للطيران اليخاندرو أناستازيا في مطار “جورج بوش انتركونتيننتال” في تكساس قبل أن يُفقده الوعي في اللحظات التي تلت ذلك.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تُظهر كاميرات المراقبة الموظف وهو يدفع الرجل العجوز ويسقطه على ظهره، مع عدم قيام أي موظف بمساعدته.

وجاءت هذه الدعوى بعد حادث قام به موظفو الشركة نفسها بطرد الدكتور ديفيد داو بعنف من الطائرة ما أدى لفضيحة كلفت الشركة مليار دولار من سعر أسهمها.

وقال وليام هوك محامي رونالد: “هذا أحد أكثر الأفعال اللا إنسانية التي رأيتها في حياتي، حيث كان أناستازيا ينظر إلى موكلي ثم يبتسم وقال له: ألا ترى أننا مشغولون؟”، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة تكشف أنه ليس هناك أحد بجانب هذين العاملين.

وعندما طلب رونالد من الموظف أناستازيا أن يمسح هذه الابتسامة عن وجهه قام الموظف الضخم بتهديده بالضرب قبل أن يطرحه أرضاً.

ووفقاً للتقارير، حدثت تلك المشادة بعد أن طلب رونالد طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة مرة أخرى لأنها كانت ملطخة.

وبعد أن سقط المسن أرضاً هرعت ممرضة خارج الخدمة لمساعدته وطلبت الطوارئ دون معرفة سبب الإصابة.

وقال متحدث باسم شركة يونايتد للطيران: “لقد شاهدنا الفيديو الذي يُظهر سلوكاً غير مقبول تماماً من قبل موظف بالشركة، وهذا الموظف لم يعد يعمل بشركتنا، والسلوك المبيّن هنا لا يعكس قيمنا أو التزامنا بمعاملة جميع عملائنا باحترام وكرامة، ونحن نلقي نظرة شاملة على ما حدث هنا ونتواصل مع عملائنا لتقديم اعتذار شديد لما حدث ولتصحيح الأمر”.

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