أعلنت قيادة تحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم الخميس، عن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقه الحوثيون.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جاء في بيان التحالف: تعرضت سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذه الحوثيون، دون أن يسفر عن أضرار في السفينة ونتج عن ذلك إصابة شخص واحد من الطاقم.

وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها.

وبحسب البيان، جددت قوات تحالف، تحذيرها من أن استمرار ممارسات الحوثيين تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم.

كما طالب البيان، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات، على حسب تعبيرهم.

وميناء المخا المطل على البحر الأحمر قريب من مضيق باب المندب الذي تمر عبره معظم شحنات النفط بالعالم.

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