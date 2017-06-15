تكذيبا للادعاءات السعودية حول السماح للقطريين بأداء مناسك العمرة عن طريق الخطوط الجوية العمانية وعبر مطار جدة، تداول ناشطون قطريون تسجيلا صوتيا لمحادثة معتمر قطري مع مطار جدة، أكدت عدم السماح للقطريين باداء العمرة إلا بالحصول على “فيزا”.

وبحسب المقطع الصوتي المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضحت إحدى موظفات المطار لأحد المعتمرين شروط اداء العمرة للقطريين.

ووفقا للتسجيل فإنه يشترط للمواطن القطري الراغب في أداء العمرة، ان يكون المعتمر قادم من خلال مكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى المملكة، وبرنامج عمرة شامل من “سكن وعدد الأيام وتصريح من الشركة” مع التأكيد على الحصول علة “فيزا للعمرة”.

بعد إنكارهم لـ #منع_القطريين_من_العمرة من أجل خلاف سياسي بين حكومات! والآن تخيل يطلبون من القطري #فيزا_عمرة_للقطريين ! أنستحق ذلك؟ pic.twitter.com/d4HIXqnX3D — فهد بوزوير (@FahadBuzwair) June 15, 2017

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