تكذيبا للادعاءات حول السماح للقطريين بأداء مناسك عن طريق وعبر ، تداول ناشطون قطريون تسجيلا صوتيا لمحادثة معتمر قطري مع ، أكدت عدم السماح للقطريين باداء العمرة إلا بالحصول على “”.

 

وبحسب المقطع الصوتي المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضحت إحدى موظفات المطار لأحد المعتمرين شروط اداء العمرة للقطريين.

 

ووفقا للتسجيل فإنه يشترط للمواطن القطري الراغب في أداء العمرة، ان يكون المعتمر قادم من خلال مكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى المملكة، وبرنامج عمرة شامل من “سكن وعدد الأيام وتصريح من الشركة” مع التأكيد على الحصول علة “فيزا للعمرة”.

 

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