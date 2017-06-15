في تصريح جديد يفضح العلاقة بين الإمارات والرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، أكد الأخير على أن هناك تواصل بينه وبين أبو ظبي التي تستضيف نجله أحمد الذي شغل منصب السفير اليمني السابق لدى أبو ظبي.

وقال المخلوع صالح في لقاء تليفزيوني، أن نجله أحمد موجود في “ضيافة الإماراتيين ومعه عائلته والكثير من أولادنا هناك”.

وفي رده على سؤال حول خضوع نجله للإقامة الجبرية هناك، أوضح “صالح”: “لا وعنده حراسة من الإماراتيين حرصا على سلامته من أي إنسان عنده ردود أفعال، الإماراتيين مؤدبين إلى حد كبير ويحترمون غيرهم”.

وأجاب على سؤال إن كان لديه أي تواصل مع القيادة الإماراتية، قائلا:” نحن متواصلون من الأول، وأعرف ما نريده منهم وهم يعرفون ما يريدونه منا”.

وكانت مصادر ذكرت أن الإمارات قامت برفع الإقامة الجبرية عن نجل “صالح”، وسمحت له بالسفر إلى السويد.

وأدرجت الأمم المتحدة في قرارها 2216 في أبريل/نيسان 2015، أحمد صالح، برفقة زعيم الحوثيين “عبد الملك الحوثي”، ضمن المشمولين بالعقوبات لأنشطتهم ضد التسوية السياسية، وتقويض سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وطالبت بتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.

وأواخر 2015، عين الرئيس اليمني “عبد ربه هادي منصور”، “فهد سعيد المنهالي” سفيرا فوق العادة ومفوضاً لدى الإمارات العربية المتحدة، خلفاً لأحمد صالح.

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