نشر تلفزيون الحكومي مقطع فيديو يثبت فيه كذب الادعاءات بالسماح للقطريين بأداء مناسك .

 

وأشار الفيديو إلى مجموعة من التصريحات والبيانات المتفرقة الصادرة عن السعودية والتي لا يجمع بينها إلا الشتات، لافتا إلى بيان صدر عن شؤون الحرمين يكذب الانباء التي تحدثت عن منع قطريين من دخول المسجد الحرام لأداء العمرة.

 

ولفت الفيديو إلى حساب “” لشخص قطري مزيف يدعى “جاسم الكواري” ادعى فيه بأنه يؤدي العمرة بكل أريحية وبدون عقبات وهو ما تغنى به كثير من السعوديين ليظهر صاحب صورة الحساب الحقيقي ويدعى “عبد الرحمن المهدري” ويكذب الادعاءات، لافتة أيضا إلى مفطع فيدي لشاب قطري آخر تم منعه من التوجه للعمرة عبر .

 

وتساءل الفيديو حول إعلان هيئة السياحة السعودية بقيام بإعادة للقطريين الحاجزين لأداء العمرة، معلقا كيف يسمح لهم بأداء العمرة وفي نفس الوقت تعيدون لهم ؟

 

واختتم الفيديو بأن الخلاصة بأن القطريين مسموح لهم العمرة من خلال مطار وعبر الخطوط العمانية ولكن لا يسمح لهم بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، متسائلا: كيف يسمح لهم بدخول دون دخول المملكة؟

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