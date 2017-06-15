نشر تلفزيون قطر الحكومي مقطع فيديو يثبت فيه كذب الادعاءات السعودية بالسماح للقطريين بأداء مناسك العمرة.

وأشار الفيديو إلى مجموعة من التصريحات والبيانات المتفرقة الصادرة عن السعودية والتي لا يجمع بينها إلا الشتات، لافتا إلى بيان صدر عن شؤون الحرمين يكذب الانباء التي تحدثت عن منع قطريين من دخول المسجد الحرام لأداء العمرة.

ولفت الفيديو إلى حساب “تويتر” لشخص قطري مزيف يدعى “جاسم الكواري” ادعى فيه بأنه يؤدي العمرة بكل أريحية وبدون عقبات وهو ما تغنى به كثير من السعوديين ليظهر صاحب صورة الحساب الحقيقي ويدعى “عبد الرحمن المهدري” ويكذب الادعاءات، لافتة أيضا إلى مفطع فيدي لشاب قطري آخر تم منعه من التوجه للعمرة عبر الخطوط العمانية.

وتساءل الفيديو حول إعلان هيئة السياحة السعودية بقيام الفنادق بإعادة الأموال للقطريين الحاجزين لأداء العمرة، معلقا كيف يسمح لهم بأداء العمرة وفي نفس الوقت تعيدون لهم الأموال؟

واختتم الفيديو بأن الخلاصة بأن القطريين مسموح لهم العمرة من خلال مطار جدة وعبر الخطوط العمانية ولكن لا يسمح لهم بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، متسائلا: كيف يسمح لهم بدخول الحرم المكي دون دخول المملكة؟

يحاولون تضليل العقل الخليجي والعربي من خلال حسابات مفبركة باسماء قطرية، ولكن تلفزيون قطر يعريهم ويكشف بالدليل منع أهل قطر من العمرة pic.twitter.com/aXCKz7HbAj — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) June 14, 2017

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