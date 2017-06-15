فيما يبدو أنه تأكيداً للأنباء التي تحدثت عن وصول تهديدات لعدد من الدعاة السعوديين المعروفين، من جهاتٍ عليا تتوعدهم بالسجن والتعذيب إذا لم يحذفوا تغريداتهم التي أثنوا فيها على دولة قطر، في ظلّ الحصار “السعودي – الإماراتي” الذي فُرِضَ عليها، أثار الداعية السعودي محمد العريفي حالةً من الجدل الواسع بسلسلة تغريداتٍ هاجمَ فيها قطر واتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج.

وكتب “العريفي”، 4 تغريدات في هذا السياق، حيث قال: “أدعو الإخوة بقيادة قطر لانتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع السعودية وكافة الدول وفتح صفحة جديدة قوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية”.

أدعو الإخوة بقيادة قطر لانتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع السعودية وكافة الدول وفتح صفحة جديدة قوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف: “يا إخوتنا قيادة قطر تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم، ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة”.

يا إخوتنا قيادة قطر تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم، ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

وتابع: “أقول لإخوتي وأبنائي لا حياد ضد من يكيد للمملكة التي شرفها الله بمهبط الوحي وقبلة المسلمين والجهاد بالكلمة دفاعاً عن وطننا في المرحلة واجب”.

أقول لإخوتي وأبنائي لا حياد ضد من يكيد للمملكة التي شرفها الله بمهبط الوحي وقبلة المسلمين والجهاد بالكلمة دفاعاً عن وطننا في المرحلة واجب — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

ووجه شكره لملك السعودية قائلاً: “شكر الله لخادم الحرمين وفقه الله حرصه على جمع شمل الأسر القطرية والسعودية، رغم التجاوزات القطرية، في مجالات سياسية، واجتماعية، واستخباراتية”.

شكر الله لخادم الحرمين وفقه الله حرصه على جمع شمل الأسر القطرية والسعودية، رغم التجاوزات القطرية، في مجالات سياسية، واجتماعية، واستخباراتية — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

وأثارت تغريدات العريفي حالةً غضبٍ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، الذين اعتبروا أن القناع الاخير الذي تمنوا أنه لا يسقط من شخص كالعريفي قد سقط، وبانت حقيقته، وخضوعه لتهديدات مسؤولي بلاده، ليهاجم قطر بتلك التغريدات.

وكانت هذه الردود من النشطاء على موقف “العريفي” وسط ترجيحات بقيام آخرين خلال الساعات والأيام القادمة باتخاذ نفس الخطوة:

موقفك معروف للجميع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها #فتاوي_تحت_التهديد — شؤون استراتيجية (@Strateeeegy) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

عندنا خبر منذ أيام بأنكم مهددون

وننتظر بقية المشائخ .. القرني والشريم والخ انظر لتاريخ التغريدة pic.twitter.com/iqkInGOOvK — أبو جاسـم القطري🇶🇦 (@bojasim502) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

#معذور_يالعريفي

واضح من الخبر بأن صياغته استخباراتيه وأنه ليس بقلم العريفي وهذا من الغباء وقلة الإطلاع على كتاباته وإليك يا صاحب القلم #اسمع pic.twitter.com/gd32KB5KxK — ABUFAHAD 🇶🇦 (@Faisal_Alzaman) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

في الوقت الذي توصي #قطر مشايخها بعدم التطرق لخلاف الأشقاء يقوم البعض باستخدام الرموز للتحريض

ليعلموا بأن #تميم_في_قلوبنا #معذور_يالعريفي — ABUFAHAD 🇶🇦 (@Faisal_Alzaman) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

يالعريفي سقط قناعك وانتشل لحم وجهك من النار .. لبست ايات النفاق فاحذر . — Secret (@WorldAsrar) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

فشلو بحملتهم وحصارهم وذهبو لشيوخ الدين هههه حسافه لتغليب الشعوب للاسف انك محمد العريفي ونحن من كان يدافع عنك وهل الحصار جائز شرعاً — bo – helal القطري (@bohelal23) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

بالامس القريب كنت تتناول وجبة الفطور جنبا الى جنب الشيخ تميم في قصر الوجبه واليوم تنتقد السياسه وان نغير النهج أين كلمة حق امام سلطان جائر! — ريّانية الـ ؏ ـود (@_alr_yanIV) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر التي الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” الموجهة لها من تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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