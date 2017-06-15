فيما يبدو أنه تأكيداً للأنباء التي تحدثت عن وصول  تهديدات لعدد من المعروفين، من جهاتٍ عليا تتوعدهم بالسجن والتعذيب إذا لم يحذفوا تغريداتهم التي أثنوا فيها على دولة ، في ظلّ الحصار “السعودي – الإماراتي” الذي فُرِضَ عليها، أثار الداعية السعودي حالةً من الجدل الواسع بسلسلة ٍ هاجمَ فيها واتهمها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول .

 

وكتب “”، 4 تغريدات في هذا السياق، حيث قال: “أدعو الإخوة بقيادة قطر لانتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع وكافة الدول وفتح صفحة جديدة قوامها صدق التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية”.

وأضاف: “يا إخوتنا قيادة قطر تعالوا إلى كلمة سواء، فما زلنا نرجو فيكم الخير، فلا تعينوا الشيطان على أنفسكم، ولا يأخذكم في استمراركم بسياسة غير واضحة”.

وتابع: “أقول لإخوتي وأبنائي لا حياد ضد من يكيد للمملكة التي شرفها الله بمهبط الوحي وقبلة المسلمين والجهاد بالكلمة دفاعاً عن وطننا في المرحلة واجب”.

 

ووجه شكره لملك السعودية قائلاً: “شكر الله لخادم الحرمين وفقه الله حرصه على جمع شمل الأسر القطرية والسعودية، رغم التجاوزات القطرية، في مجالات سياسية، واجتماعية، واستخباراتية”.

 

وأثارت تغريدات العريفي حالةً غضبٍ بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، الذين اعتبروا أن القناع الاخير الذي تمنوا أنه لا يسقط من شخص كالعريفي قد سقط، وبانت حقيقته، وخضوعه لتهديدات مسؤولي بلاده، ليهاجم قطر بتلك التغريدات.

 

وكانت هذه الردود من النشطاء على موقف “العريفي” وسط ترجيحات بقيام آخرين خلال الساعات والأيام القادمة باتخاذ نفس الخطوة: 

 

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم ”، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

 

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر التي الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” الموجهة لها من تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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