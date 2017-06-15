كشفت تقارير اعلامية تركية, أن أنقرة بصدد إصدار قائمة بإرهابيين خليجيين شاركوا بالتخطيط أو بتمويل الفاشل ١٥يوليو الصيف الماضي في .

 

ولاقت المعلومة التي نشرها الداعية الكويتي حامد العلي على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “”,  والذي صنفته والامارات والبحرين ضمن قائمة الارهاب التي اعدوها مؤخرا, ترحيبا من قبل متابعيه, اذ لفتوا إلى دور أبناء زايد في الانقلاب الفاشل عبر مندوبهم الامني .

 

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات على تغريدة العلي جاءت على النحو التالي..

 

وكانت صحيفة “يني شفق” اليومية التركية، كشفت أن أنفقت 3 مليارات دولار للإطاحة بالرئيس والحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا.

 

وقال الكاتب في الصحيفة “محمد أسيت” إن وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو، أشار إلى أن بلداً مسلماً “أنفق 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة في تركيا”، مع تقديم الدعم للانقلابيين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو.

 

وقال اسيت: “اننا نعلم ان دولة قدمت 3 مليارات دولار دعما ماليا لمحاولة الانقلاب في تركيا وبذلت جهودا للاطاحة بالحكومة التركية بطرق غير مشروعة وانها دولة مسلمة”.

 

وأشار الكاتب إلى أن الدولة المسلمة المذكورة هي دولة الإمارات العربية المتحدة.لافتاً إلى أن مصادر من وزارة الخارجية اكدت ذلك.

 

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