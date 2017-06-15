في فجور جديد، أكد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة استعداد دولة الإمارات لاستضافة القاعدة العسكرية الأمريكية بمنطقة الخليج.

وقال العتيبة في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية أنه من الممكن توزيع القوات الأمريكية على أكثر من دولة في الخليج بدلاً من أن “يكون البيض في سلة” واحدة، على حد وصفه.

وأوضح العتيبة أن البنية التحتية الإماراتية جاهزة لاستضافة القوات الأمريكية بدلاً من قطر، مشيراً إلى أن الاتفاق العسكري بين أمريكا والإمارات قد يساعد في حدوث ذلك.

وكان العتيبي قد اعرب عن رغبته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استخدام القاعدة الجوية الأمريكية في قطر كأداة سياسية للضغط على حكومة البلاد في “منع دعم التطرف”.

ودعا يوسف العتيبة، بحسب ما أورده موقع “ذا هيل” الأمريكي في تقرير له رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى إزالة القاعدة الجوية في قطر.

وقال السفير الإماراتي يوسف العتيبة، إن “القاعدة الجوية هي وثيقة تأمين مهمة جدا (بالنسبة لقطر) ضد أي ضغط إضافي.

وكانت تسريبات بريد السفير الاماراتي كشفت تحريضه المتواصل على “قطر” في رسائل استطاع قراصنة نشرها مؤخرا, لتكشف وجه العتيبة ودوره الخبيث والمشبوه في المنطقة العربية.

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