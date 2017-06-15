يوما بعد يوما ينقشع الكثير من الضباب حول سر الهجوم المفاجيء لدول رباعية المقاطعة على قطر وتحوله بشكل مباشر نحو حركة حماس، ليتضح ان الهدف هو تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران، حيث حاولت الدول المقاطعة وعلى رأسها السعودية استمالة إسرائيل بهذه الإجراءات ضد قطر وحماس.

إثبات ما سبق، كشف عنه زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بقوله عما أسماه “لعبة إقليمية كبرى تجري وراء الكواليس حالياً قد تؤدّي إلى نتائج جيدة”، حسب تعبيره، متحدثا عن في لقاء تلفزيونيّ عن “عودة مرتقبة للرئيس الفلسطينيّ إلى قطاع غزة”.

كما كشف زعيم المعارضة أيضاً عن “رسائل من قادة عرب لنتنياهو يدعونه فيها للإنضمام إلى حلف إقليميّ ضدّ إيران”.

وكانت تقارير اعلامية إسرائيلية قد كشفت أيضاعن اتصالات “سرية” جرت بين واشنطن والرياض وإسرائيل لتنسيق ما اسمته المصادر “رحلة جوية” من إسرائيل إلى السعودية “مخصصة” لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى مكة، مشيرة إلى أن مسؤول إسرائيلي مطلع على الخطة قال إن الاتصالات بين الأطراف المعنية متقدمة.

وتحدثت التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن “خطوة رمزية” نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، في وصفها لاتصالات سرية جرت بين الولايات المتحدة والسعودية والأردن وإسرائيل لتنسيق رحلة جوية من إسرائيل إلى السعودية، مخصصّة لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى مكة. حسب ما قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” الاسرائيلية.

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