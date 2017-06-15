(وطن – خاص) في هذه الأيام لا يبحث المسؤولون في أوطاننا عن الحكماء وأصحاب الرأي والمتعلمين والمثقفين ليتخذوهم مستشارين لهم، بل يبحثون عن “الشبيحة” أو “الزعران” أو “البلطجية” وأصحاب الألسنة البذيئة والبارعون في فن التزييف والكذب والخداع وأمثالهم محمد دحلان مستشار ابن زايد في أبوظبي وسعود القحطاني مستشار ابن سلمان في المملكة السعودية.

والأخير على ما يبدو فقد أعصابه بعد أن أدار الحملة ضد قطر قبل فرض الحصار والمقاطعة وفشلت فشلا ذريعاً وأصبحت محل تندر العرب فاصبح لا ينشر عبر حسابه في الموقع الإجتماعي “تويتر” غير الشتائم وهي حجة الضعيف الذي لا يملك حيلة للرد والإقناع.

وحصار قطر ومقاطعتها قرار اتخذه القوم فوقف في حلوقهم ولا يجدون ما يحفظ لهم ماء الوجه بعد ان انكشفت ألاعيبهم وسقطت كل مسوغات الحصار التي رددوها فيما حظيت قطر بتعاطف وتأييد عربي واسع النطاق الأمر الذي جعلهم يجرمون مواطنيهم والمقيمين في دولهم ان اظهروا تعاطفا مع جارتهم.

ومن أمثلة ما يستخدمه القحطاني في تعليقاته وردوده كلمات مثل “انطم” و “كاذب”.. الخ العبارات السوقية.

فان كان هذا لسان مستشار ابن سلمان فما هو لسان الأمير نفسه الذي يخوض أم المعارك لكي يظفر بالعرش السعودي؟

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