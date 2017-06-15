أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن السفير الأمريكي لدى تركيا جون باس، استدعي إلى وزارة الخارجية التركية، حيث جرى إبلاغه عن عدم الموافقة فيما يتعلق بإصدار سلطات الولايات المتحدة لأوامر باعتقال حرس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان: “تم دعوة السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية للاجتماع مع نائب وزير خارجية تركيا أوميت يالتشين، بعد أن أصبح معروفا، أن السلطات الأمريكية قد أصدرت مذكرة اعتقال بعض المواطنين الأتراك، بما في ذلك حراس أمن رئيسنا، على خلفية الحادث، الذي وقع أمام مقر إقامة السفير التركي في واشنطن في 16 أيار/مايو، وقد جرى إعلام السفير بأن هذا القرار خاطئ، وغير موضوعي وليس له أساس قانوني”.

بدوره، علق أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده الخميس في أنقرة على هذا القرار بالقول، “عندما كنت في الولايات المتحدة، نظم أعضاء حزب العمال الكردستاني ومنظمة فيتو تظاهرة على بعد 40 أو 50 مترا من الموقع الذي كنت موجودا فيه، لكن الشرطة الأمريكية لم تتخذ أي إجراءات، هل تتصورون ماذا كان سيحدث لو حصل نفس الشيء في تركيا؟”.

وتابع الرئيس التركي: “لقد تم يوم أمس اعتقال مواطنينا، واليوم أصدروا قرارات باعتقال 12 من حراسي، أي قانون هذا؟! لماذا آتي إلى الولايات المتحدة بحراسي إذا لا يمكن لهؤلاء الحراس أن يحموني؟!”.

وحصلت المشاجرة حينما كان الرئيس التركي في المبنى، وأدت الاشتباكات إلى إصابة 12 شخصا.

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