قال وزير الخارجية الأمريكي ، اليوم الاربعاء، إن إدارة الرئيس  تضع جماعة تحت انظارها.

 

وأضاف “تيلرسون” في استجواب اجرته معه لجنة في الكونجرس، أن ادراج جماعة الإخوان المسلمين برمتها على قائمة الارهاب سيضيف تعقيدات بشأن علاقاتنا مع دول يشاركون فيها في الحكم.

 

وأوضح أن الإخوان المسلمين يضمون نحو ٥ ملايين عضو في .

 

وفي سياق آخر، أوضح “تيلرسون” بان بلاده ملتزمة بسياسة “صين واحدة” في وقت تراجع فيه تجاه لكنه أوضح أن عازمة أيضا على الحفاظ على كل التزاماتها تجاه .

 

وقال “تيلرسون” إنه “من المهم ونحن نتحاور معهم أن نكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه تايوان وهو ما ننوي القيام به”.

 

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