قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الاربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع جماعة الإخوان المسلمين تحت انظارها.

وأضاف “تيلرسون” في استجواب اجرته معه لجنة في الكونجرس، أن ادراج جماعة الإخوان المسلمين برمتها على قائمة الارهاب سيضيف تعقيدات بشأن علاقاتنا مع دول يشاركون فيها في الحكم.

وأوضح أن الإخوان المسلمين يضمون نحو ٥ ملايين عضو في العالم.

وفي سياق آخر، أوضح “تيلرسون” بان بلاده ملتزمة بسياسة “صين واحدة” في وقت تراجع فيه السياسة الامريكية تجاه بكين لكنه أوضح أن واشنطن عازمة أيضا على الحفاظ على كل التزاماتها تجاه تايوان.

وقال “تيلرسون” إنه “من المهم ونحن نتحاور معهم أن نكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا تجاه تايوان وهو ما ننوي القيام به”.

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