أكد مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على أهمية التعاون مع سلطنة عمان كونها تتمتع بموقع إستراتيجي، وذلك على إثر إعلان وزارة النقل والمواصلات القطرية عن تدشين خط ملاحي بين الهند وقطر.

وقال “الرميحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لابد من ايجاد البدائل للمستقبل واهمها التعاون مع سلطنة #عمان لما تتمتع به من موقع استراتيجي هام ،افضل من الامارة التي خدعنا انها منطقة حرة”.

لابد من ايجاد البدائل للمستقبل واهمها التعاون مع سلطنة #عمان لما تتمتع به من موقع استراتيجي هام ،افضل من الامارة التي خدعنا انها منطقة حرة https://t.co/izfXwGdpsx — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 14, 2017

وكشفت الوزارة أن الخط الملاحي الجديد يربط بين ميناء حمد وكل من ميناء “ماندرا” وميناء “نافا شيفا” في الهند.

وأضافت أن سفن هذا الخط ستصل إلى ميناء حمد مرة أسبوعيا كل يوم جمعة، وسيصل حجم الشحنة الأولى إلى ٧١٠ حاوية وسيتم زيادته على حسب الحاجة.

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