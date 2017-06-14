أكد مدير المكتب الإعلامي بالخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، على أهمية التعاون مع كونها تتمتع بموقع إستراتيجي، وذلك على إثر إعلان عن تدشين خط ملاحي بين وقطر.

 

وقال “الرميحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” لابد من ايجاد البدائل للمستقبل واهمها التعاون مع سلطنة #عمان لما تتمتع به من موقع استراتيجي هام ،افضل من الامارة التي خدعنا انها ”.

 

وكشفت الوزارة أن  الخط الملاحي الجديد يربط بين وكل من ميناء “ماندرا” وميناء “” في الهند.

 

وأضافت أن سفن هذا الخط  ستصل إلى ميناء حمد مرة أسبوعيا كل يوم جمعة، وسيصل حجم الشحنة الأولى إلى ٧١٠ حاوية وسيتم زيادته على حسب الحاجة.

 

 

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