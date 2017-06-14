كشف الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “” السابق، ، ألأن بلاده سحبت عطاء بقيمة نصف مليار ريال من وأسندته لشركة عمانية.

 

وقال “الحرمي”  في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “ون:” مناقصة لتوريد محولات كهربائية بقيمة نصف مليار ريال قطري كانت من نصيب شركة سعودية في طريقها إلى شركة عمانية”.

 

وكانت دول رباعية المقاطعة قد فرضوا حصارا بريا وجويا وبحريا على مع إيقاف عمليات التصدير والإستيراد منها وإليها، في حين أعلنت عن استعدادها باستخدام موانئها لفك الحصار عن قطر، والذي تمثل في تدشين خطين جديدن بين الدولة وميناء .

 

يُشار إلى أنَّ مجموعة “فولتامب” التي كشف مغردون بفوزها بالعطاء، تقدم خدماتها للعديد من الشركات العاملة في السلطنة حيث تشمل قائمة عملاءها شركات كبرى لها مكانة مرموقة، وتحظى منتجات الشركة بقبول لدى العملاء في عمان والدول الخليجية، وتعد منتجاتها المفضلة لدى شركات قطاع النفط والغاز وشركات قطاع الكهرباء.

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