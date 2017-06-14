كشف الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي، ألأن بلاده سحبت عطاء بقيمة نصف مليار ريال من شركة سعودية وأسندته لشركة عمانية.

وقال “الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “ون:” مناقصة لتوريد محولات كهربائية بقيمة نصف مليار ريال قطري كانت من نصيب شركة سعودية في طريقها إلى شركة عمانية”.

مناقصة لتوريد محولات كهربائية بقيمة نصف مليار ريال قطري كانت من نصيب شركة سعودية في طريقها إلى شركة عمانية ..#قطر #عمان — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 13, 2017

وكانت دول رباعية المقاطعة قد فرضوا حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر مع إيقاف عمليات التصدير والإستيراد منها وإليها، في حين أعلنت سلطنة عمان عن استعدادها باستخدام موانئها لفك الحصار عن قطر، والذي تمثل في تدشين خطين جديدن بين ميناء حمد الدولة وميناء صلالة.

يُشار إلى أنَّ مجموعة “فولتامب” التي كشف مغردون بفوزها بالعطاء، تقدم خدماتها للعديد من الشركات العاملة في السلطنة حيث تشمل قائمة عملاءها شركات كبرى لها مكانة مرموقة، وتحظى منتجات الشركة بقبول لدى العملاء في عمان والدول الخليجية، وتعد منتجاتها المفضلة لدى شركات قطاع النفط والغاز وشركات قطاع الكهرباء.

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