تداول ناشطون سعوديون عبر “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لشاعر من منطقة خلال مشاركته في إحدى الفعاليات للإفراج عن الغارمين، ليستغل الحدث ويقترض المال لنفسه علنا.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شارك شاعر بمنطقة نجران في  العربية  في حملة “” المعنية بإطلاق سراح سجناء المطالبات المالية بمنطقة نجران،  إلا أن الشاعر الذي لم يكن يملك مالا، قام باقتراضه من أحد الحضور.

 

وكان الشاعر ظافر الحمري يلقي كلمته على المنصة، حيث ألقى أبياتا شعرية حث فيها الحضور على التبرع وأعلن عن تبرعه بخمسة آلاف ريال، قبل أن يوجه حديثه لأحد الحضور وهو رجل الأعمال محيميد بن صالح آل شرمة، ويطالبه بإقراضه 20 ألف ريال كي يساهم بها في الحملة، فوافق الأخير على الفور وسط تصفيق الحضور.

 

يذكر أن المبلغ الذي تم جمعه وصل إلى نحو 9 ملايين ريال، إذ تبرع ولي ولي العهد الأمير بمبلغ 4 ملايين ريال، فيما تبرع أمير منطقة نجران بـ300 ألف ريال، وتبرع نائبه بـ200 ألف ريال، إضافة إلى تبرعات من .

 

Also published on Medium.