تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لشاعر من منطقة نجران خلال مشاركته في إحدى الفعاليات للإفراج عن المسجونين الغارمين، ليستغل الحدث ويقترض المال لنفسه علنا.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد شارك شاعر بمنطقة نجران في المملكة العربية السعودية في حملة “تفريج كربة” المعنية بإطلاق سراح سجناء المطالبات المالية بمنطقة نجران، إلا أن الشاعر الذي لم يكن يملك مالا، قام باقتراضه من أحد الحضور.

وكان الشاعر ظافر الحمري يلقي كلمته على المنصة، حيث ألقى أبياتا شعرية حث فيها الحضور على التبرع وأعلن عن تبرعه بخمسة آلاف ريال، قبل أن يوجه حديثه لأحد الحضور وهو رجل الأعمال محيميد بن صالح آل شرمة، ويطالبه بإقراضه 20 ألف ريال كي يساهم بها في الحملة، فوافق الأخير على الفور وسط تصفيق الحضور.

يذكر أن المبلغ الذي تم جمعه وصل إلى نحو 9 ملايين ريال، إذ تبرع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 4 ملايين ريال، فيما تبرع أمير منطقة نجران بـ300 ألف ريال، وتبرع نائبه بـ200 ألف ريال، إضافة إلى تبرعات من رجال أعمال.

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