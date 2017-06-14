في خطوةٍ فريدة، دَعَت إدارة فندق “الزبارة” في قطر، المواطنين الكويتيين والعمانيين، إلى زيارة قطر والإقامة مجاناً في الفندق خلال عيد الفطر السعيد.

ويبعد فندق الزبارة 3كم عن سوق واقف، و8كم عن ممشى الكورنيش ويتميز باطلالة رائعة، ويوفر موقفاً مجانياً.

ولاقت دعوة الفندق تلك، إعجاباً كبيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ من القطريين، الذين عبرّوا عن ترحيبهم بقدوم الكويتيين والعُمانيين للإقامة في الفندق، للتمتع بالفرصة التي أعلن عنها خلال عيد الفطر.

فندق الزبارة يستحق منّا دعمًا على هذه المبادرة المباركة لأجل #قطر 👍🏼 يوجد في الفندق مطعمين يقدمان وجبات لذيذة أدعوا لزيارتهما@Zubarahhotel https://t.co/W0xgXteDXF — نفود الدهيم #قطر TBH (@nfuod) ١٤ يونيو، ٢٠١٧

يامرحبا مليار وابشرك بعد فندق الزباره مجانا لكل كويتي وعماني سارع بالحجز من الان — Ba7eth #تميم (@ba7eth3n) ١٤ يونيو، ٢٠١٧

بداية الخير ومساهمة القطاع الخاص، فندق الزبارة يستضيف أخواننا من الكويت وعمان مجانا في العيد. اتمنى من التجار المشاركة (مطاعم، فنادق ..الخ) pic.twitter.com/xhjAcze5L4 — حمد مجيغير (@Hamdatov) ١٤ يونيو، ٢٠١٧

جديرٌ بالذّكر أن الدولتان الخليجيتان اللتان لم تقطعا علاقتها مع قطر، هما الكويت وسلطنة عُمان، بينما قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

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