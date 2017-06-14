في خطوةٍ فريدة، دَعَت إدارة فندق “الزبارة” في ، المواطنين الكويتيين والعمانيين، إلى زيارة والإقامة مجاناً في الفندق خلال عيد الفطر السعيد.

ويبعد 3كم عن سوق واقف، و8كم عن ممشى الكورنيش ويتميز باطلالة رائعة، ويوفر موقفاً مجانياً.

ولاقت دعوة الفندق تلك، إعجاباً كبيراً بين نشطاء ّ من القطريين، الذين عبرّوا عن ترحيبهم بقدوم الكويتيين والعُمانيين للإقامة في الفندق، للتمتع بالفرصة التي أعلن عنها خلال عيد الفطر.

جديرٌ بالذّكر أن الدولتان الخليجيتان اللتان لم تقطعا علاقتها مع قطر، هما  الكويت وسلطنة عُمان، بينما قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

 

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