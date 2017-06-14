وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع المخرج السينمائي الأمريكي أوليفر ستون، محاولات الاخلال بالتوازن النووي في العالم بالخطأ الفادح .

وقال بوتين خلال المقابلة: “عندما صنعت الولايات المتحدة القنبلة النووية، بدء الاتحاد السوفيتي العمل على تطوير هذا البرنامج، لذلك عمل علمائنا في روسيا بالإضافة إلى علماء أجانب وعلى وجه الخصوص الألمان جاهدين على جمع أكبر قدر من المعلومات في هذا الشأن، لكن استخباراتنا تلقت كم كبير من المعلومات من الولايات المتحدة”.

وأشار الرئيس الروسي إلي “الزوجين روزنبرغ، الذين تم تعذيبهم بالكرسي الكهربائي”، مضيفا، إلى انهما “أكملوا هذه المعلومات، لكن من أرسلها؟ — العلماء نفسهم الذين صمموا القنبلة النووية الأمريكية”.

ووفقا لبوتين، فأن العلماء “أدركوا خطر سماحهم لخروج المارد من القمقم”. مشيرا إلى أن إدخاله (القمقم) اصبح أمرا مستحيلا، فلذلك فأن العلماء — حسب اعتقاده، اكثر ذكاء من السياسيين، لأنهم عن وعي سربوا المعلومات للاتحاد السوفيتي لاستعادة التوازن النووي في العالم”.

وقال الرئيس الروسي “الآن تجرى محاولات لتعطيل هذا التوازن” مؤكدا ان “هذا خطأ فادح”.

وكان العرض الأول لفيلم “مقابلة مع بوتين” مع المخرج الأمريكي أوليفر ستون، بث يوم 12 يونيو/حزيران على قناة شو تايم. وسوف يعرض في روسيا على شاشة القناة الأولى على 4 حلقات بداية من 19 إلى 22 يونيو/حزيران الحالي.

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