رد الناشط القطري المعروف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “بوغانم” على تصريحات وزير الخارجية السعودي، ، بعد استعداده لإغاثة عبر مركز للإغاثة إذا ما اقتضت الحاجة.

 

وقام “بوغانم” بنشر مقطع فيديو يكشف انتظار المئات من النساء والاطفال للحصول على وجبات ، معلقا بالقول: ” #عادل_جبير اولى بالمساعدات #ملاحظه_مهمه الجمعيه الخيريه تواجه عجز كبير جدا” فبادر بسد حاجة ابناء شعبك فأهل قطر بخير لله الحمد”.

 

ووفقا للفيديو يظهر مئات النساء المعوزات وهن يصطففن في طابور طبير جدا من اجل الحصول على وجبة إفطار تقدمها جمعية “ميكال الخيرية”.

 

ويظهر في آخر الفيديو صوت أحد المسؤولين وهو يطالب بالتبرع للجمعية لإغاثة بسبب العجز الذي تعاني منه.

 

ومن المثير والمزعج في نفس الوقت، أن بلدا كالسعودية وبإمكاناتها الهائلة، تجد فيها مثل هؤلاء الفقراء والمحتاجين، في حين يتم توقيع بمئات المليارات وترك امثال هؤلاء جوعى.

 

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