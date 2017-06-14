رد الناشط القطري المعروف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, “بوغانم” على تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بعد استعداده لإغاثة قطر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة إذا ما اقتضت الحاجة.

وقام “بوغانم” بنشر مقطع فيديو يكشف انتظار المئات من النساء والاطفال للحصول على وجبات الإفطار، معلقا بالقول: ” #عادل_جبير الشعب السعودي اولى بالمساعدات #ملاحظه_مهمه الجمعيه الخيريه تواجه عجز كبير جدا” فبادر بسد حاجة ابناء شعبك فأهل قطر بخير لله الحمد”.

#عادل_جبير

الشعب السعودي اولى بالمساعدات#ملاحظه_مهمه

الجمعيه الخيريه تواجه عجز كبير جدا"

فبادر بسد حاجة ابناء شعبك

فأهل قطر بخير لله الحمد pic.twitter.com/nowUROw2Iq — بوغانم (@hassanalishaq73) June 13, 2017

ووفقا للفيديو يظهر مئات النساء المعوزات وهن يصطففن في طابور طبير جدا من اجل الحصول على وجبة إفطار تقدمها جمعية “ميكال الخيرية”.

ويظهر في آخر الفيديو صوت أحد المسؤولين وهو يطالب بالتبرع للجمعية لإغاثة الفقراء بسبب العجز الذي تعاني منه.

ومن المثير والمزعج في نفس الوقت، أن بلدا كالسعودية وبإمكاناتها الهائلة، تجد فيها مثل هؤلاء الفقراء والمحتاجين، في حين يتم توقيع صفقات سلاح بمئات المليارات وترك امثال هؤلاء جوعى.

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