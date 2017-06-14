كذّبت صحيفة “عكاظ” السعودية، تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير، التي زعم فيها أنّ بلاده لا تفرض حصاراً على دولة قطر من خلال حدودها البرية وحظر الطائرات القطرية من التحليق في مجالها الجويّ.

فقد نشرت الصحيفة انفوجرافيك عنونته بـ”وبدأ الحصار.. براًوجواً وبحراً”، مبينةً الدول التي تقاطع قطر، وآليات المقاطعة الخمس، في خطوةٍ تتناقض وتصريحات الوزير السعودي “الجبير”.

وكان “الجبير” قال خلال محادثات مع نظيره الاميركي ريكس تيلرسون، “لا يوجد حصار على قطر. قطر حرة في التحرك. موانئها مفتوحة، ومطاراتها مفتوحة”.

واضاف: “كل ما فعلناه اننا حرمناها من استخدام أجوائنا، وهذا حقنا السيادي”.

يُشار إلى أن “تيلرسون” دعا الاسبوع الماضي الى “تخفيف” الحصار المفروض على قطر.

ومنذ 5 يونيو الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـدعم الإرهاب، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عُمان علاقاتهما مع قطر.

ونفت قطر الاتهامات بـ دعم قطرالتي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

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