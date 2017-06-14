أعلن رئيس جهاز الإطفاء في لندن “داني كوتون”، الأربعاء، أن عددا من الأشخاص قضوا في الحريق الهائل الذي اندلع فجرا في برج سكني غرب لندن.

وقال للصحفيين في موقع الحادث “هناك عدد من القتلى. لا يمكنني تأكيد العدد حاليا بسبب حجم المبني”.

وكانت أجهزة الإطفاء أعلنت في وقت سابق إصابة 30 شخصا بجروح في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه عدد غير محدد من الناس داخل البرج الذي يضم 120 شقة موزعة على 27 طابقا.

وكانت أجهزة الإسعاف أعلنت نقل 30 شخصا الى المستشفيات، فيما ذكر شهود انهم رأوا أشخاصا يسقطون أو يقفزون من المبنى المنكوب.

وحاصرت ألسنة النار البرج وأضاءت سماء غرب لندن قبيل الفجر وتصاعد دخان كثيف أسود.

وشوهدت قطع كبيرة من الركام تتساقط من برج جرينفيل تاور، المبنى الذي يعود بناؤه لسبعينات القرن الماضي في المنطقة التى تسكنها طبقة عمالية والواقعة شمال حي كنسينغتون، على مسافة قريبة من حي نوتينج هيل الراقي.

وقال شهود إنهم سمعوا صراخا من الطوابق العليا للبرج، فيما تصاعدت ألسنة الحريق ليلا وشوهد أحدهم يلوح بقماش أبيض من إحدى النوافذ العليا.

وقال شاهد يدعى دانيال لإذاعة “بي بي سي لندن”، “كانوا محاصرين لم يتمكنوا من النزول خصوصا من الطابق الاعلى… احترق أشخاص”.

وأضاف “شاهدت ذلك بعيني، ورأيت اشخاصا يقفزون”.

وبحلول الصباح، كان معظم المبنى هيكلا متفحما. وتصاعد دخان أسود في السماء، فيما استخدم رجال الإطفاء خراطيم المياه لإطفاء النيران في الطبقات التي كان في إمكانهم الوصول إليها من الأرض.

وكانت عائلات مذعورة تحاول الاتصال بأقارب خشية أن يكونوا محاصرين داخل البرج، وطلبت الشرطة منها التوجه الى مطعم مجاور حيث كان بعض الجرحى يتلقون الاسعافات.

وقال جهاز الإطفاء إن 40 عربة إطفاء و200 رجل إطفاء هرعوا لإخماد الحريق في جرينفيل تاور الذي يضم 120 شقة.

وقالت أجهزة الاسعاف إنها أرسلت اكثر من 20 سيارة اسعاف الى مكان الكارثة. وقال رجال الإطفاء فى الموقع إنهم تمكنوا من إجلاء سكان المبنى حتى الطابق الـ11.

وأضافت هيئة الإسعاف أن أكثر من 50 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بعد التهام النيران للمبنى .

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