في إطار ندوة عقدها مجلس العلاقات الخارجية في العاصمة الأمريكية “واشنطن”، أكد عضو المجلس ستيف كوك على أن السعوديين والاماراتيين شعروا بعد كلمة الرئيس دونالد ترامب التي طالب فيها قطر بوقف تمويل “الإرهاب”، أن الفرصة سانحة الان لإرسال رسالة الى قطر و سلطنة عمان.

من جانبه قال عضو المجلس فيليب غوردن أن أمريكا لها دور في ازمة قطع العلاقات مع قطر ولكن لم تحدد شكل هذا الدور حتى الان.

وأضاف أن “خلفية وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون النفطية التي سمحت له بالعمل مع جميع هذه الاطراف يعلم انه يجب ان يكون هناك تسوية”، مطالبا بالاستعداد “لمواجهة طويلة الامد بين السعوديين والاماراتيين من جهة والقطريين من جهة اخرى”، على حد قوله.

واعتبر “ريه” تكاي أن فكرة وجود علاقة اقوى بين قطر وايران بسبب الازمة مبالغ بها بسبب وجود اختلافات عميقة بين البلدين.

وأوضح أن عناوين الصحف الايرانية تركز على كلمة جون كيري وليس ما تفعله السعودية في المنطقة، متوقعا تنازلات من كلا الطرفين لتسوية الازمة، مشيرا إلى انه ربما قد لا تحل جميع القضايا العالقة مع قطر.

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