على الرغم من تماهيه وموافقته ودفاعه عن كل ما يصدر من نظام “”، إلا ان حفلة إخراج سعودية “” في ، أثارت استياء أمين عام والمرشح الرئاسي الأسبق، وأخرجته عن شعوره، مؤكدا بأنه “ليس هكذا تورد الإبل”.

 

وقال “موسى” في يدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” ما شاهده المصريون في مؤسف . ليس هكذا تورد الإبل . ليس هكذا . ليس هكذا”.

 

وكان البرلمان المصري قد وافق، الأربعاء، وفي جلسة أقل ما توصف بـ”المسخرة” على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها  والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

 

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل لم يستغرق دقائق.

 

 

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