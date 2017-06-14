على الرغم من تماهيه وموافقته ودفاعه عن كل ما يصدر من نظام “السيسي”، إلا ان حفلة إخراج سعودية “تيران وصنافير” في مجلس النواب المصري، أثارت استياء أمين عام الجامعة العربية والمرشح الرئاسي الأسبق، عمرو موسى وأخرجته عن شعوره، مؤكدا بأنه “ليس هكذا تورد الإبل”.

وقال “موسى” في يدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ما شاهده المصريون في البرلمان مؤسف . ليس هكذا تورد الإبل . ليس هكذا . ليس هكذا”.

ما شاهده المصريون في البرلمان مؤسف . ليس هكذا تورد الإبل . ليس هكذا . ليس هكذا — Amre Moussa (@amremoussa) June 14, 2017

وكان البرلمان المصري قد وافق، الأربعاء، وفي جلسة أقل ما توصف بـ”المسخرة” على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية، بعد تصويت أجري على عجل لم يستغرق دقائق.

Also published on Medium.